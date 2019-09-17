Житель Тульской области на улице вырвал из рук 91-летней пенсионерки кошелек

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-17T11:13:02+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

Изменить размер текста: A A

В Дубне мужчина на улице вырвал из рук 91-летней пенсионерки кошелек с деньгами. После этого он скрылся, а пожилая женщина обратилась в полицию и описала приметы похитителя.

Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого и доставили для разбирательства. 30-летний безработный ранее судимый житель районного центра признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU