Житель Тульской области на улице вырвал из рук 91-летней пенсионерки кошелек
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Дубне мужчина на улице вырвал из рук 91-летней пенсионерки кошелек с деньгами. После этого он скрылся, а пожилая женщина обратилась в полицию и описала приметы похитителя.
Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого и доставили для разбирательства. 30-летний безработный ранее судимый житель районного центра признался в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU