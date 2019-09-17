Какие супермаркеты попались на нарушениях выкладки молочной продукции в Тульской области
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области проконтролировали выкладку молочной и молокосодержащей продукции на прилавках магазинов.
Результаты проверок показали: в 57 % торговых точках не было информационной надписи на продукции без заменителя молочного жира. Также специалисты зафиксировали ненадлежащую выкладку.
Сообщается, что больше всего нарушений в части выкладки молочной продукции нашли в ООО «АТАК», ООО «Союз святого Иоанна Воина» (магазины «Верный»), АО «Дикси ЮГ», ООО «Лента».
Отметим, что по новым правилам на полках магазинов нельзя смешивать натуральные молочные продукты с другой продукцией. Продукцию без заменителя молочного жира должна сопровождать соответствующая надпись.
ИСТОЧНИК KP.RU