В сентябре в Тульской области нашли 42 человека, пропавших без вести
Таковы итоги сентябрьского этапа оперативно-профилактической операции «Розыск»
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Сотрудники полиции в Тульской области нашли 42 человека, значившихся как пропавшие без вести. Также разыскали 16 обвиняемых и подозреваемых, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда.
Таковы итоги сентябрьского этапа оперативно-профилактической операции «Розыск». В ходе нее особое внимание стражи порядка направили на установление местонахождения людей, скрывающихся от правосудия.
ИСТОЧНИК KP.RU