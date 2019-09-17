В сентябре в Тульской области нашли 42 человека, пропавших без вести

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-17T10:31:00+03:00

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Сотрудники полиции в Тульской области нашли 42 человека, значившихся как пропавшие без вести. Также разыскали 16 обвиняемых и подозреваемых, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда.

Таковы итоги сентябрьского этапа оперативно-профилактической операции «Розыск». В ходе нее особое внимание стражи порядка направили на установление местонахождения людей, скрывающихся от правосудия.

ИСТОЧНИК KP.RU