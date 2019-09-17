В Тульской области более трех тысяч человек подхватили ОРВИ
Показатель ниже эпидемического порога на 41%
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С 9 по 15 сентября в Тульской области зарегистрировали 3 373 случая ОРВИ. Показатель ниже эпидемического порога на 41%.
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная, считают в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.
По состоянию на 13 сентября против гриппа привили 266 013 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета - 225 391 взрослый и 40 622 ребенка. Дополнительно за счет личных средств привили 66 туляков.
ИСТОЧНИК KP.RU