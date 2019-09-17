Тулякам покажут кукол в костюмах российских губерний
Наряды выполнены мастером в мельчайших деталях
Фото: Алексей ФОКИН
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Тулякам покажут кукол в костюмах российских губерний. Выставка Дома-музея "Ясная Поляна" работает в комнате истории ЦПКиО.
В экспозиции представлены куколки-скелетцы в народных костюмах, выполненных мастером в мельчайших деталях.
Авторство костюмов принадлежит Наталье Захарычевой, Елене Лопатиной. Над куклами работал Михаил Амелин.
Вход свободный. График работы: четверг - воскресенье с 12.00 до 17.00.
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Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU