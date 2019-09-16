Тулица отправилась на Кубок России по волейболу
Предварительный этап пройдет с 16 по 23 сентября в Москве
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Волейбольная команда Тульской области, выступающая в этом сезоне в Высшей лиге «А», в предварительном этапе Кубка России выступит в Зоне 1.
Тулячки сразятся с пятью командами: «Лениградка» (Санкт-Петербург), «Сахалин»(Южно-Сахалинск), «Приморочка» (Владивосток), «Луч» (Москва), «Динамо» (Москва).
Все игры Зоны 1 пройдут по адресу: Москва, КСК «ЛУЧ» (ул. Владимирская 1-я, дом 10Б).
17 сентября первым соперником «Тулицы» станет «Ленинградка» из северной столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU