2019-09-16T17:48:01+03:00
Спорт

Тулица отправилась на Кубок России по волейболу

Предварительный этап пройдет с 16 по 23 сентября в Москве
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волейбольная команда Тульской области, выступающая в этом сезоне в Высшей лиге «А», в предварительном этапе Кубка России выступит в Зоне 1.

Тулячки сразятся с пятью командами: «Лениградка» (Санкт-Петербург), «Сахалин»(Южно-Сахалинск), «Приморочка» (Владивосток), «Луч» (Москва), «Динамо» (Москва).

Все игры Зоны 1 пройдут по адресу: Москва, КСК «ЛУЧ» (ул. Владимирская 1-я, дом 10Б).

17 сентября первым соперником «Тулицы» станет «Ленинградка» из северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24