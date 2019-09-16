2019-09-16T17:07:44+03:00
Политика

Губернатор Тульской области наградил Дмитрия Миляева медалью

На оперативном совещании в правительстве региона объявили о кадровых перестановках
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил Дмитрия Миляева медалью «Трудовая доблесть» III степени за вклад в развитие сельского хозяйства.

Глава региона отметил, что за 8 лет работы Дмитрия Миляева в министерстве сельского хозяйства в отрасли достигнуты заметные успехи.

Напомним, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев назначен первым заместителем главы администрации города Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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