Губернатор Тульской области наградил Дмитрия Миляева медалью
На оперативном совещании в правительстве региона объявили о кадровых перестановках
Фото: Правительство Тульской области
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин наградил Дмитрия Миляева медалью «Трудовая доблесть» III степени за вклад в развитие сельского хозяйства.
Глава региона отметил, что за 8 лет работы Дмитрия Миляева в министерстве сельского хозяйства в отрасли достигнуты заметные успехи.
Напомним, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев назначен первым заместителем главы администрации города Тулы.
ИСТОЧНИК KP.RU