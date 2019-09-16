Внешнеторговый оборот между Тульской областью и Италией превысил 95 млн долларов

СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-16T16:51:42+03:00

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Внешнеторговый оборот между Тульской областью и Италией в 2018 году превысил 95 млн долларов. За 3 года показатель вырос на 8%. Об этом говорили на встрече губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Президентом провинции Фрозиноне (Италия) Антонио Помпео.

За январь-июль 2019 года он составил более 42 млн долларов США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 42%. За 3 последних года предприятия Тульской области и Италии заключили ряд международных контрактов о поставках продукции на общую сумму более 180 млн долларов.

На экспорт отправляют продукцию металлургии, удобрения, крахмалы, технологичную продукцию (оборудование для молочной промышленности, нетканный материал для машин по производству бумаги, приборы для измерения давления).

ИСТОЧНИК KP.RU