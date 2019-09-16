В Туле отметят День оружейника
Традиционным завершением празднований станет праздничный салют
Фото: Алексей ФОКИН
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19 сентября в Туле отметят День оружейника. На Аллее знаменитых оружейников у музея оружия откроют бюст выдающегося тульского конструктора, Героя Социалистического Труда, Лауреата Государственной премии СССР Николая Афанасьева.
Также состоится еще ряд мероприятий, посвященных дате.
Традиционным завершением Дня оружейника станет праздничный салют в 21:00 на набережной Упы (в районе устья р. Тулицы).
ИСТОЧНИК KP.RU