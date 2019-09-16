2019-09-16T16:36:26+03:00
Общество

В Туле отметят День оружейника

Традиционным завершением празднований станет праздничный салют
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

19 сентября в Туле отметят День оружейника. На Аллее знаменитых оружейников у музея оружия откроют бюст выдающегося тульского конструктора, Героя Социалистического Труда, Лауреата Государственной премии СССР Николая Афанасьева.

Также состоится еще ряд мероприятий, посвященных дате.

Традиционным завершением Дня оружейника станет праздничный салют в 21:00 на набережной Упы (в районе устья р. Тулицы).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24