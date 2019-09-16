На трассе в Тульской области столкнулись большегруз и легковушка

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-16T16:01:32+03:00

В результате ДТП пострадали трое человек

Изменить размер текста: A A

15 сентября в 19.00 на 192 км дороги «Крым» Ленинского района произошло ДТП. 35-летний мужчина на автомобиле «Volvo FH» с полуприцепом столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «BMW – X3» под управлением 50-летней женщины.

В результате ДТП пострадали водитель «BMW» и его пассажиры, 9-летний мальчик и 57-летняя женщина. Они получили медицинскую помощь на месте, без дальнейшей госпитализации.

В момент ДТП девочка находилась на заднем пассажирском сидении в специальном детском удерживающем устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU