На трассе в Тульской области столкнулись большегруз и легковушка
В результате ДТП пострадали трое человек
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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15 сентября в 19.00 на 192 км дороги «Крым» Ленинского района произошло ДТП. 35-летний мужчина на автомобиле «Volvo FH» с полуприцепом столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «BMW – X3» под управлением 50-летней женщины.
В результате ДТП пострадали водитель «BMW» и его пассажиры, 9-летний мальчик и 57-летняя женщина. Они получили медицинскую помощь на месте, без дальнейшей госпитализации.
В момент ДТП девочка находилась на заднем пассажирском сидении в специальном детском удерживающем устройстве.
ИСТОЧНИК KP.RU