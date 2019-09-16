2019-09-16T15:51:14+03:00
Спорт

В Туле прошел Открытый турнир ММА памяти капитана Романа Стащенко

В соревнованиях приняли участие 86 спортсменов
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Тульская «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)Фото: Тульская «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)
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В Туле во второй раз прошел Открытый турнир ММА памяти капитана Романа Стащенко. В открытом турнире приняли участие 86 спортсменов.

Это юноши 16-17 лет и мужчины старше 18 лет из Москвы, Воронежа и Тамбова, а также бойцы из Тулы и Новомосковска.

Поединки стартовали с профессионального боя. В нем одержал победу техническим нокаутом тяжеловес из Воронежа Максим Котельников.

СПРАВКА "КП":

Роман Стащенко - сотрудник Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России («Вымпел»). Капитан погиб 22 октября 2014 года, получив смертельное ранение в ходе выполнения оперативно-боевого задания.

За личное мужество и героизм Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2014 года награжден орденом Мужества посмертно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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