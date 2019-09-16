В Туле прошел Открытый турнир ММА памяти капитана Романа Стащенко
В Туле во второй раз прошел Открытый турнир ММА памяти капитана Романа Стащенко. В открытом турнире приняли участие 86 спортсменов.
Это юноши 16-17 лет и мужчины старше 18 лет из Москвы, Воронежа и Тамбова, а также бойцы из Тулы и Новомосковска.
Поединки стартовали с профессионального боя. В нем одержал победу техническим нокаутом тяжеловес из Воронежа Максим Котельников.
СПРАВКА "КП":
Роман Стащенко - сотрудник Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России («Вымпел»). Капитан погиб 22 октября 2014 года, получив смертельное ранение в ходе выполнения оперативно-боевого задания.
За личное мужество и героизм Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2014 года награжден орденом Мужества посмертно.
ИСТОЧНИК KP.RU