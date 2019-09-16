2019-09-16T15:41:07+03:00
Политика

Надежда Токовая перешла в министерство культуры Тульской области

Ранее она занимала пост заместителя главы администрации города по социальной политике
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Надежда Токовая перешла в министерство культуры Тульской области на должность заместителя директора департамента по культуре. Ранее она занимала пост заместителя главы администрации города по социальной политике.

Эту должность теперь занимает Владислав Галкин, занимавший должность первого заместителя главы администрации города.

16 сентября стало известно еще об одном назначении. Первым заместителем главы администрации Тулы стал Дмитрий Миляев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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