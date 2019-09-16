2019-09-16T15:30:10+03:00
Происшествия

В районе Зеленстроя туляки нашли на остановке тело мужчины

Причиной гибели мужчины могли стать проблемы со здоровьем
Мария ВЛАСОВА
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16 сентября в районе Зеленстроя туляки нашли на остановке тело мужчины.На место вызвали скорую, но было слишком поздно — приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

Причиной гибели мужчины могли стать проблемы со здоровьем.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Личность умершего предстоит установить специалистам, сообщает "Центр 71".

ИСТОЧНИК KP.RU

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