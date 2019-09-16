В районе Зеленстроя туляки нашли на остановке тело мужчины
Причиной гибели мужчины могли стать проблемы со здоровьем
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16 сентября в районе Зеленстроя туляки нашли на остановке тело мужчины.На место вызвали скорую, но было слишком поздно — приехавшие медики констатировали смерть мужчины.
Причиной гибели мужчины могли стать проблемы со здоровьем.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Личность умершего предстоит установить специалистам, сообщает "Центр 71".
ИСТОЧНИК KP.RU