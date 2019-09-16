2019-09-16T16:24:35+03:00
Происшествия

Под Тулой столкнулись «Renault» и «Volkswagen»: погиб мужчина, двое детей в больнице

С травмами различной степени тяжести их госпитализировали
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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15 сентября в 12.20 на 160 км дороги «Крым» (Ленинский район) произошло ДТП. 79-летний мужчина на автомобиле «Renault Sandero» столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Volkswagen Passat», за рулем которого находилась 36-летняя женщина.

В результате ДТП погиб водитель «Renault» и пострадали два пассажира автомобиля «Volkswagen», 15-летняя девочка и 4-летний мальчик. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.

На момент ДТП девочка находилась на переднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности, мальчик находился на заднем пассажирском сидении без использования специального детского удерживающего устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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