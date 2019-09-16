В Тульской области 15-летний водитель мопеда на встречке столкнулся с иномаркой
С травмами различной степени тяжести парня госпитализировали
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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14 сентября в 14.10 на грунтовой дороге, расположенной в 1км от трассы «Крым», произошло ДТП.
15-летний парень на мопеде «RACER RX» выехал на сторону дороги, предназначенной для встречного движения. Он столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением 33-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель мопеда с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. В момент аварии юноша был в мотошлеме.
ИСТОЧНИК KP.RU