В Туле на ул. Новомосковской мужчина угнал иномарку

СЕГОДНЯ 12:08 2019-09-16T12:08:19+03:00

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В Туле от дома по ул. Новомосковской мужчина угнал «Тойоту» 2001 года выпуска. В полицию с заявлением обратился ее владелец.

Информация о розыске транспортного средства немедленно направили всем экипажам полиции, дежурящим на улицах и автодорогах региона.

Сотрудники ДПС обнаружили машину. За рулем находился 31-летний безработный мужчина, предположительно, который и угнал автомобиль. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Угон».

ИСТОЧНИК KP.RU