В Туле на ул. Новомосковской мужчина угнал иномарку
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Туле от дома по ул. Новомосковской мужчина угнал «Тойоту» 2001 года выпуска. В полицию с заявлением обратился ее владелец.
Информация о розыске транспортного средства немедленно направили всем экипажам полиции, дежурящим на улицах и автодорогах региона.
Сотрудники ДПС обнаружили машину. За рулем находился 31-летний безработный мужчина, предположительно, который и угнал автомобиль. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Угон».
ИСТОЧНИК KP.RU