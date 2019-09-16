СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-16T11:58:42+03:00

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В Туле водитель «БМВ» устроил ДТП и ограбил машину. По предварительным данным, в ночь на 14 сентября злоумышленник на иномарке наехал на два автомобиля, остановившихся на светофоре.

Выйдя из «БМВ», мужчина увидел, что в одной из машин, попавших в ДТП, лежит без присмотра женская сумка с мобильным телефоном. Он забрал ее и покинул место аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции и уголовного розыска установили и задержали скрывшегося с места происшествия мужчину. Им оказался 29-летний житель Ростовской области.

Его доставили для разбирательства. Он признался в совершении кражи. Сейчас в полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Отметим, что в результате ДТП пострадал водитель одной из машин. Ему потребовалась помощь медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU