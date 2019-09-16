В Туле водитель «БМВ» устроил ДТП и ограбил машину
В Туле водитель «БМВ» устроил ДТП и ограбил машину. По предварительным данным, в ночь на 14 сентября злоумышленник на иномарке наехал на два автомобиля, остановившихся на светофоре.
Выйдя из «БМВ», мужчина увидел, что в одной из машин, попавших в ДТП, лежит без присмотра женская сумка с мобильным телефоном. Он забрал ее и покинул место аварии.
Сотрудники Госавтоинспекции и уголовного розыска установили и задержали скрывшегося с места происшествия мужчину. Им оказался 29-летний житель Ростовской области.
Его доставили для разбирательства. Он признался в совершении кражи. Сейчас в полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Отметим, что в результате ДТП пострадал водитель одной из машин. Ему потребовалась помощь медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU