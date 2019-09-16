В Тульской области мальчик испугался ругани за невыученные уроки и не пришел домой

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-16T11:46:18+03:00

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В Богородицком районе 9-летний мальчик испугался, что его будут ругать за невыученные уроки и не пришел домой. Ребенок хотел спрятаться и переночевать в одном из подъездов, примерно в полутора километрах от места жительства.

В полицию обратилась жительница поселка Товарковский. Она забеспокоилась, когда вечером сын не пришел от бабушки домой.

Минувшей ночью для розыска ребенка привлекался весь личный состав межмуниципального отдела МВД. Полицейские проверяли скверы, подъезды и подвалы, рассматривались версии как нахождения мальчика на территории поселка, так и за его пределами.

Мальчика удалось найти только поздней ночью с помощью служебно-разыскной собаки.

Ребенка возвратили матери. На женщину составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

- По предварительным данным, в отношении мальчика противоправных деяний не совершалось, угрозы его жизни и здоровью нет, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU