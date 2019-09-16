2019-09-16T11:33:53+03:00
Общество

В Тульской области поймали 41 пьяного водителя

По всем указанным фактам были составлены административные материалы
Мария ВЛАСОВА
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Сотрудники ГИБДД 13, 14 и 15 сентября выявили 41 пьяного водителя за рулем. 29 человек привлекли к административной ответственности по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

11 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Также 1 водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Однако это не помешало ему сесть пьяным за руль снова.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы. По результатам их рассмотрения суды вынесут решения о мере наказания для каждого из водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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