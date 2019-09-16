За неделю в Туле произошло 18 аварийных отключений
Об этом говорили на еженедельном городском совещании
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С 9 по 16 сентября в Туле произошло 18 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению. Об этом рассказал начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков на еженедельном городском совещании.
Также в областном центре произошло 7 пожаров, 175 ДТП. В них пострадали 19 человек.
Служба спасения выезжала на вызовы 44 раза. В результате помощь получил 81 человек.
Всего за это время в ЕДДС поступило 5 541 обращение граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU