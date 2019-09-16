На трассе в Тульской области «Ford» вылетел в кювет: двух детей доставили в больницу
15 сентября в 11.50 на 168 км дороги «Дон» Веневского района произошло ДТП. 66-летний мужчина на автомобиле «Ford Focus» съехал в кювет. Затем машина опрокинулась.
Водителю и 68-летней пассажирке потребовалась медицинская помощь. Ее оказали на месте. Дальнейшая госпитализация не потребовалась.
Двух 7-летних мальчиков, находившихся в салоне, доставили в Новомосковскую городскую клиническую больницу. Дальнейшая госпитализация также не потребовалась.
В момент ДТП ребята находились на заднем пассажирском сидении в специальных детских удерживающих устройствах. Благодаря этому получили незначительные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU