На трассе в Тульской области «Ford» вылетел в кювет: двух детей доставили в больницу

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-16T11:16:01+03:00

Дальнейшая госпитализация им не потребовалась

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15 сентября в 11.50 на 168 км дороги «Дон» Веневского района произошло ДТП. 66-летний мужчина на автомобиле «Ford Focus» съехал в кювет. Затем машина опрокинулась.

Водителю и 68-летней пассажирке потребовалась медицинская помощь. Ее оказали на месте. Дальнейшая госпитализация не потребовалась.

Двух 7-летних мальчиков, находившихся в салоне, доставили в Новомосковскую городскую клиническую больницу. Дальнейшая госпитализация также не потребовалась.

В момент ДТП ребята находились на заднем пассажирском сидении в специальных детских удерживающих устройствах. Благодаря этому получили незначительные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU