В Тульской области в ДТП погиб 17-летний водитель мотоцикла

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-16T10:39:37+03:00

Парень не имел прав и двигался без защитной экипировки

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13 сентября в 21.45 минут на 5 км дороги «Крым-Гурово» Алексинского района произошло ДТП. 17-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 21214» столкнулся с мотоциклом «Ирбис» под управлением 17-летнего парня.

По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди мотоцикла.

Оба молодых человека не имели прав. Водитель мотоцикла также был без защитной экипировки. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла.

ИСТОЧНИК KP.RU