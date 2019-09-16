В Тульской области в ДТП погиб 17-летний водитель мотоцикла
Парень не имел прав и двигался без защитной экипировки
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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13 сентября в 21.45 минут на 5 км дороги «Крым-Гурово» Алексинского района произошло ДТП. 17-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 21214» столкнулся с мотоциклом «Ирбис» под управлением 17-летнего парня.
По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди мотоцикла.
Оба молодых человека не имели прав. Водитель мотоцикла также был без защитной экипировки. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла.
ИСТОЧНИК KP.RU