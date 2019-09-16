Дмитрия Миляева назначили исполняющим обязанности главы администрации Тулы
К исполнению обязанностей он приступит с завтрашнего дня
Фото: Алексей ФОКИН
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Дмитрия Миляева назначили исполняющим обязанности главы администрации Тулы. Об этом стало известно на городском оперативном совещании. К исполнению обязанностей Дмитрий Миляев приступит 17 сентября.
Напомним, до этого он занимал пост заместителя председателя правительства Тульской области – министра сельского хозяйства Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU