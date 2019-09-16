2019-09-16T09:42:30+03:00
Общество

В Ясной Поляне посадили жасмин и сакуру

Чубушник и вишневые деревья возделывали здесь еще при жизни классика
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»Фото: Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
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9 сентября на территории мемориальной теплицы в Ясной Поляне посадили 12 кустов чубушника венечного (жасмин садовый). Посадка состоялась в день 191-летия Льва Николаевича Толстого.

О возделывании чубушника в 1811 году в «Описи саду» (описании растений Ясной Поляны) писала мать Льва Толстого Мария Николаевна. Чубушник рос в усадьбе и в последние годы жизни писателя, о чем вспоминал садовник Толстого Ганс Соанс.

14 сентября на территории музея-усадьбы появилось новое дерево – Вишня мелкопильчатая. Ее также называют японской сакурой. Сакура будет расти рядом с молодыми вишнями сорта Любская (посадка 2017 года), на том же месте, где вишневые деревья сажал Л.Н. Толстой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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