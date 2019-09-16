В Туле на проспекте Ленина при пожаре в квартире спасли человека
16 сентября в Туле на проспекте Ленина загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:55. На место происшествия незамедлительно выехали 5 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.
По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 8 минут.
Звено газодымозащитной службы из дома спасло 1 человека. Его вывели по лестничным маршам с применением дыхательного аппарата. Причина пожара устанавливается.
В результате происшествия пострадал человек. Обгорела мебель, закоптилась кухня и коридор по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 6 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU