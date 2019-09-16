2019-09-16T09:13:17+03:00
Происшествия

В Туле на проспекте Ленина при пожаре в квартире спасли человека

Его вывели по лестничным маршам с применением дыхательного аппарата
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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16 сентября в Туле на проспекте Ленина загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:55. На место происшествия незамедлительно выехали 5 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 8 минут.

Звено газодымозащитной службы из дома спасло 1 человека. Его вывели по лестничным маршам с применением дыхательного аппарата. Причина пожара устанавливается.

В результате происшествия пострадал человек. Обгорела мебель, закоптилась кухня и коридор по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 6 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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