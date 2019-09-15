Житель Тульской области оставил чужое авто без аккумулятора

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-15T14:11:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алексине в полицию с заявлением обратился 20-летний житель районного центра. Молодой человек сообщил, что с принадлежащей ему машины ВАЗ-2114, припаркованной около дома по улице Пахомова, украли аккумулятор.

Прибывшими на место происшествия полицейские установил личность подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель. Спустя некоторое время он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции. От него получены признательные показания. Похищенное имущество изъято.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU