Житель Тульской области оставил чужое авто без аккумулятора
В Алексине в полицию с заявлением обратился 20-летний житель районного центра. Молодой человек сообщил, что с принадлежащей ему машины ВАЗ-2114, припаркованной около дома по улице Пахомова, украли аккумулятор.
Прибывшими на место происшествия полицейские установил личность подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель. Спустя некоторое время он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции. От него получены признательные показания. Похищенное имущество изъято.
В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU