Губернатор Тульской области выковал подкову своими руками

СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-15T14:10:58+03:00

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В субботу в Туле проходили праздничные мероприятия в честь Дня Тульской области.

Праздничные мероприятия проходили в самом центре города: на Казанской набережной состоялся фестиваль «Тульский формат», в кремле - шоу, мюзиклы и концерты. Вечером для гостей и жителей города выступала певица Варвара. Также на территории кремля проходила ярмарка мастеров, на которой были представлены сувениры и изделия, отражающие региональный колорит.

На ярмарочной площади развернулись балаганные представления, выступили народный театр Петрушки и театр передвижных картинок «Тульский раек», работали анимационные площадки со старинными играми и забавами.

Глава региона посетил ярмарку, принял участие в мастер-классе и выковал подкову в зоне, организованной ремесленным двором «Добродей».

ИСТОЧНИК KP.RU