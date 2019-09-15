Губернатор Тульской области выковал подкову своими руками
В субботу в Туле проходили праздничные мероприятия в честь Дня Тульской области.
Праздничные мероприятия проходили в самом центре города: на Казанской набережной состоялся фестиваль «Тульский формат», в кремле - шоу, мюзиклы и концерты. Вечером для гостей и жителей города выступала певица Варвара. Также на территории кремля проходила ярмарка мастеров, на которой были представлены сувениры и изделия, отражающие региональный колорит.
На ярмарочной площади развернулись балаганные представления, выступили народный театр Петрушки и театр передвижных картинок «Тульский раек», работали анимационные площадки со старинными играми и забавами.
Глава региона посетил ярмарку, принял участие в мастер-классе и выковал подкову в зоне, организованной ремесленным двором «Добродей».
ИСТОЧНИК KP.RU