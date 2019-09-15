В Туле на Зеленстрое столкнулись четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-15T10:46:33+03:00

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Происшествие случилось накануне, днем 14 сентября. На проспекте Ленина в Туле в районе остановки «Ул. Вознесенского» друг за другом столкнулись сразу 4 авто: «Субару», «Хендай», «Рено» и «Опель». Образовавшийся «паровозик» затруднял движение транспорта в сторону центра.

Столкнувшиеся автомобили получили незначительные механические повреждения. О пострадавших информации не поступало. Более подробную информацию уточнят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU