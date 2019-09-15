Где в Туле не будет воды в понедельник, 16 сентября

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-15T16:08:54+03:00

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В понедельник, 16 сентября, в Туле некоторые улицы окажутся обесточены. Это произойдет по причине производства специалистами ремонта на объектах водоснабжения.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 воды не будет по адресам: д. Торхово, п. Волынцевский, с. Тёплое.

После восстановления водоснабжения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа, в связи с изменением гидравлического режима

ИСТОЧНИК KP.RU