2019-09-14T14:31:38+03:00
Происшествия

Житель Тульской области не удержался и похитил с чужого авто красивые номера

Воспользоваться украденным не пришлось - мужчину задержали оперативники
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Под Тулой полиция задержала мужчину, похитившего с чужого авто госзнаки.

Накануне в Алексине местный житель обратился в отдел МВД с заявлением. Он сообщал, что с принадлежащей ему машины ВАЗ-2114, припаркованной около дома по улице Революции, украли автомобильные номера.

Полицейские приступили к расследованию, в ходе проведения оперативных мероприятий им удалось установить злоумышленника. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражи 33-летний местный житель. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для выяснения обстоятельств его противоправной деятельности. От задержанного получены признательные показания. Что стало причиной кражи номеров - злой умысел или понравившееся сочетание цифр - предстоит выяснить оперативникам.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Похищенные номера изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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