За август тульские пожарники спасли из горящих квартир 30 человек

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-14T11:39:23+03:00

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Тульское спасательное ведомство подвело итоги работы за август 2019 года. Так, за последний летний месяц спасатели выезжали на вызовы 1379 раз. Для проведения аварийно-спасательных работ, оказания помощи населению и организациям осуществлено 262 выезда. Последствия ДТП в августе спасатели ликвидировали 137 раз. Кроме того, за август зарегистрировано 323 пожара, из задымленных помещений было спасено 30 человек, 31 эвакуирован.

Также в детских оздоровительных лагерях спасатели проводили «Дни безопасности». К новому учебному году сотрудники МЧС проводили приемку тульских школ, всего - 843 учреждения. Для адаптации детей после летних каникул с учащимися образовательных учреждений проводятся «открытые уроки».

ИСТОЧНИК KP.RU