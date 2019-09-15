За август тульские пожарники спасли из горящих квартир 30 человек
Тульское спасательное ведомство подвело итоги работы за август 2019 года. Так, за последний летний месяц спасатели выезжали на вызовы 1379 раз. Для проведения аварийно-спасательных работ, оказания помощи населению и организациям осуществлено 262 выезда. Последствия ДТП в августе спасатели ликвидировали 137 раз. Кроме того, за август зарегистрировано 323 пожара, из задымленных помещений было спасено 30 человек, 31 эвакуирован.
Также в детских оздоровительных лагерях спасатели проводили «Дни безопасности». К новому учебному году сотрудники МЧС проводили приемку тульских школ, всего - 843 учреждения. Для адаптации детей после летних каникул с учащимися образовательных учреждений проводятся «открытые уроки».
ИСТОЧНИК KP.RU