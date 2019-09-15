2019-09-14T11:39:23+03:00
Происшествия

За август тульские пожарники спасли из горящих квартир 30 человек

Региональное спасательное ведомство подвело итоги работы
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Архив КПФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Тульское спасательное ведомство подвело итоги работы за август 2019 года. Так, за последний летний месяц спасатели выезжали на вызовы 1379 раз. Для проведения аварийно-спасательных работ, оказания помощи населению и организациям осуществлено 262 выезда. Последствия ДТП в августе спасатели ликвидировали 137 раз. Кроме того, за август зарегистрировано 323 пожара, из задымленных помещений было спасено 30 человек, 31 эвакуирован.

Также в детских оздоровительных лагерях спасатели проводили «Дни безопасности». К новому учебному году сотрудники МЧС проводили приемку тульских школ, всего - 843 учреждения. Для адаптации детей после летних каникул с учащимися образовательных учреждений проводятся «открытые уроки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
16 сентября три тульских поселка останутся без света
Где в Туле не будет воды в понедельник, 16 сентября
Житель Тульской области оставил чужое авто без аккумулятора
Губернатор Тульской области выковал подкову своими руками
15 сентября порядок в Туле будет на контроле Дмитрия Ярцева
В Туле на Зеленстрое столкнулись четыре автомобиля
Погода в Туле на воскресенье, 15 сентября: +15 и солнечно
Житель Тульской области не удержался и похитил с чужого авто красивые номера
Туляк похитил шампунь и продукты из супермаркета на ул. Металлургов
58 дворовых территорий обустроят в Туле в 2019 году
В Туле состоялся фестиваль «Национальный квартал»
В субботу, 14 сентября, туляки отметят День Тульской области
Дежурные по Туле 14 сентября: за порядком проследит Илья Беспалов
На тульской телевышке засверкали более 6 тысяч огней
Под Тулой на пожаре пострадал один человек
В субботу, 14 сентября, в Туле похолодает: +18 и дождь
Туляков оштрафовали за выброс мусора в неположенном месте
В Тульской области в квартире нашли тело 26-летней девушки
К участкам тульских многодетных семей подвели воду
Сотрудники УМВД сдали кровь для инспектора ДПС, попавшего в аварию
Попытка срыва заседания: суд прокомментировал происшествие с адвокатом
В Туле обстреляли автобус: в полиции проводится проверка
Под Тулой нашли пропавшего 81-летнего грибника
Тульский «Арсенал» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
В Тульской области в суде силой задержали адвоката
14 сентября в Туле запретят стоянку на улице Советской
"ЗИЛ" и "Volvo" не поделили трассу под Тулой: в результате ДТП водитель самосвала попал в больницу
В пятницу 13-го туляки смогут увидеть иллюминацию телевышки в Басово