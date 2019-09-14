Под Тулой на пожаре пострадал один человек

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-14T11:14:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Поздним вечером 13 сентября в Черни на ул. Революционной загорелось одно из частных домовладений. К месту происшествия направили 9 спасателей и 3 пожарных машины.

По приезду на место происшествия огнебоцы приступили к тушению пожара, огонь ликвидировали за 4 минуты. Однако крышу дома не удалось спасти — она выгорела по всей площади. Во время пожара пострадал один человек.

Более подробную информацию о пострадавшем и причины случившегося установят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU