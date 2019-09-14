Под Тулой на пожаре пострадал один человек
Происшествие случилось вечером 13 сентября
Фото: Материалы пресс-служб
Изменить размер текста:
Поздним вечером 13 сентября в Черни на ул. Революционной загорелось одно из частных домовладений. К месту происшествия направили 9 спасателей и 3 пожарных машины.
По приезду на место происшествия огнебоцы приступили к тушению пожара, огонь ликвидировали за 4 минуты. Однако крышу дома не удалось спасти — она выгорела по всей площади. Во время пожара пострадал один человек.
Более подробную информацию о пострадавшем и причины случившегося установят специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU