2019-09-14T11:14:20+03:00
Происшествия

Под Тулой на пожаре пострадал один человек

Происшествие случилось вечером 13 сентября
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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Поздним вечером 13 сентября в Черни на ул. Революционной загорелось одно из частных домовладений. К месту происшествия направили 9 спасателей и 3 пожарных машины.

По приезду на место происшествия огнебоцы приступили к тушению пожара, огонь ликвидировали за 4 минуты. Однако крышу дома не удалось спасти — она выгорела по всей площади. Во время пожара пострадал один человек.

Более подробную информацию о пострадавшем и причины случившегося установят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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