В субботу, 14 сентября, туляки отметят День Тульской области

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-13T19:24:10+03:00

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14 сентября в Туле будут проходить праздничные мероприятия в честь Дня Тульской области. Во всех районных центрах региона также отметят этот праздник. Для жителей областных центров пройдет праздничная концертная программа, выступлениями творческих коллективов и, конечно, красочный салют.

В Туле мероприятия развернуться сразу на нескольких площадках.В тульском кремле выступит певица Варвара, ее концерт будет проходить с 21.00 до 22.00.

У башни Одоевских ворот кремля пройдет запуск часов обратного отсчета времени до 500-летия Тульского кремля и Засечной черты.

На Казанской набережной впервые пройдет молодежный фестиваль «Тульский формат». Тулякам покажут шоу, мюзикл, интерактивную программу и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU