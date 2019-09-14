2019-09-13T19:24:10+03:00
Общество

В субботу, 14 сентября, туляки отметят День Тульской области

Для жителей подготовлена праздничная программа
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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14 сентября в Туле будут проходить праздничные мероприятия в честь Дня Тульской области. Во всех районных центрах региона также отметят этот праздник. Для жителей областных центров пройдет праздничная концертная программа, выступлениями творческих коллективов и, конечно, красочный салют.

В Туле мероприятия развернуться сразу на нескольких площадках.В тульском кремле выступит певица Варвара, ее концерт будет проходить с 21.00 до 22.00.

У башни Одоевских ворот кремля пройдет запуск часов обратного отсчета времени до 500-летия Тульского кремля и Засечной черты.

На Казанской набережной впервые пройдет молодежный фестиваль «Тульский формат». Тулякам покажут шоу, мюзикл, интерактивную программу и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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