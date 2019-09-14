В Туле состоялся фестиваль «Национальный квартал»
14 сентября в Туле на «Искре» в рамках празднования Дня Тульской области прошел фестиваль культур разных стран «Национальный квартал».
Сегодня туляки и гости города успели познакомится с национальными колоритом разных стран: попробовали изысканные блюда и стали зрителями творческих номеров.
Организаторы удивили туляков интернациональной концертной программой «Ешь. Танцуй. Люби». На сцене «Искры» можно было увидеть зажигательный фламенко, сиртаки, русские скоморошины, австрийские народные игры и румынские песни.
Для гостей фестиваля прошли разнообразные мастер-классы и интерактивы. Самым главным событием фестиваля стала бесплатная дегустации национальных блюд.
Фестиваль будет проходить до 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU