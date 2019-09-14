2019-09-14T15:21:15+03:00
Звезды

В Туле состоялся фестиваль «Национальный квартал»

Туляки познакомились с колоритом народов разных стран
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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14 сентября в Туле на «Искре» в рамках празднования Дня Тульской области прошел фестиваль культур разных стран «Национальный квартал».

Сегодня туляки и гости города успели познакомится с национальными колоритом разных стран: попробовали изысканные блюда и стали зрителями творческих номеров.

Организаторы удивили туляков интернациональной концертной программой «Ешь. Танцуй. Люби». На сцене «Искры» можно было увидеть зажигательный фламенко, сиртаки, русские скоморошины, австрийские народные игры и румынские песни.

Для гостей фестиваля прошли разнообразные мастер-классы и интерактивы. Самым главным событием фестиваля стала бесплатная дегустации национальных блюд.

Фестиваль будет проходить до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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