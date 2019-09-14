2019-09-14T11:09:55+03:00
Общество

На тульской телевышке засверкали более 6 тысяч огней

Жители города впервые увидели архитектурно-художественную подсветку башни
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тульскую телевышку в Басово украсили более 6 тысяч светодиодов. 13 сентября туляки впервые увидели архитектурно-художественную подсветку телебашни.

Телебашня высотой 180 м. Расположена на. ул. Скуратовская, д. 141 на объекте филиала РТРС «Тульский ОРТПЦ». Башня 1963 года постройки представляет собой четырехгранную пространственную стальную призму, на ней установлены передающие антенны телерадиовещания, оборудование региональных операторов связи.

На телевышке расположено 3 648 метров гирлянд, а это аж 6 108 светодиодных пикселей.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

На башне будут создавать разнообразные светодинамические эффекты: переливания, мерцания, стробоскопы, сияния, флаг России, герб города Тулы и т.д.

Отметим, что в ЦФО России в настоящее время такая подсветка установлена в Белгороде, Воронеже, Калуге, Костроме, Москве, Рязани, Тамбове, Твери и Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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