15 сентября порядок в Туле будет на контроле Дмитрия Ярцева

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-15T10:50:14+03:00

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В воскресенье, 15 сентября,в Туле будет организовано дежурство сотрудников администрации города. За порядком сегодня проследит заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.

По всем возникающим вопросам и нештатным ситуациям туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU