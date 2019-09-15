2019-09-15T10:50:14+03:00
Общество

15 сентября порядок в Туле будет на контроле Дмитрия Ярцева

В городе организовано дежурство сотрудников администрации
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В воскресенье, 15 сентября,в Туле будет организовано дежурство сотрудников администрации города. За порядком сегодня проследит заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.

По всем возникающим вопросам и нештатным ситуациям туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU

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