15 сентября порядок в Туле будет на контроле Дмитрия Ярцева
В городе организовано дежурство сотрудников администрации
Фото: Алексей ФОКИН
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В воскресенье, 15 сентября,в Туле будет организовано дежурство сотрудников администрации города. За порядком сегодня проследит заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.
По всем возникающим вопросам и нештатным ситуациям туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
ИСТОЧНИК KP.RU