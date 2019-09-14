Дежурные по Туле 14 сентября: за порядком проследит Илья Беспалов

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-13T18:35:56+03:00

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС

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В выходные и праздничные дни в Туле на постоянной основе организуют дежурство сотрудников администрации города.

В субботу, 14 сентября, за порядков в Туле проследит заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике — Илья Беспалов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU