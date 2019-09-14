Дежурные по Туле 14 сентября: за порядком проследит Илья Беспалов
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В выходные и праздничные дни в Туле на постоянной основе организуют дежурство сотрудников администрации города.
В субботу, 14 сентября, за порядков в Туле проследит заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике — Илья Беспалов.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
ИСТОЧНИК KP.RU