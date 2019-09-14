58 дворовых территорий обустроят в Туле в 2019 году
Также планируют привести в порядок два общественных пространства
Фото: архив КП
Изменить размер текста:
В Туле благоустраивают дворовые территории и общественные пространства. Всего в текущем году планируют привести в порядок 58 дворов и 2 городские территории. В ближайшее время во дворе дома №32 на Рязанской появятся пешеходные дорожки, спортивные тренажеры и детское игровое оборудование. Подрядчик зашел на объект в августе, на сегодняшний день работы завершены на 85%.
Из 58 дворов благоустроены уже 35, приняты - 19. Сейчас идет активный процесс приемки объектов. Еженедельно совместно с жителями принимается по 7-8 дворовых территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU