58 дворовых территорий обустроят в Туле в 2019 году

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-13T18:26:01+03:00

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В Туле благоустраивают дворовые территории и общественные пространства. Всего в текущем году планируют привести в порядок 58 дворов и 2 городские территории. В ближайшее время во дворе дома №32 на Рязанской появятся пешеходные дорожки, спортивные тренажеры и детское игровое оборудование. Подрядчик зашел на объект в августе, на сегодняшний день работы завершены на 85%.

Из 58 дворов благоустроены уже 35, приняты - 19. Сейчас идет активный процесс приемки объектов. Еженедельно совместно с жителями принимается по 7-8 дворовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU