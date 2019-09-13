СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-13T17:50:20+03:00

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Туляков оштрафовали за выброс мусора в неположенном месте. С 9 по 13 сентября на правонарушении попались 12 человек на улицах Осташева, Плеханова, Кутузова, Киреевской, Пирогова, К. Либкнехта.

Таковы результаты рейдов специалистов УАТН и сотрудников главных управлений по терокругам по местам образования стихийных свалок.

Нарушение статьи «Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест» влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 2500 до 5000 рублей;

на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей;

на юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU