Туляков оштрафовали за выброс мусора в неположенном месте
Туляков оштрафовали за выброс мусора в неположенном месте. С 9 по 13 сентября на правонарушении попались 12 человек на улицах Осташева, Плеханова, Кутузова, Киреевской, Пирогова, К. Либкнехта.
Таковы результаты рейдов специалистов УАТН и сотрудников главных управлений по терокругам по местам образования стихийных свалок.
Нарушение статьи «Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест» влечет наложение административного штрафа:
на граждан в размере от 2500 до 5000 рублей;
на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей;
на юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU