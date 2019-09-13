2019-09-13T17:43:12+03:00
Происшествия

В Тульской области в квартире нашли тело 26-летней девушки

Ее смерть наступила несколько недель назад, но тело обнаружили только недавно
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В Богородицке в квартире одного из домов нашли тело 26-летней девушки. О специфическом запахе, исходившем из жилища, сообщили в полицию соседи погибшей. После этого на место происшествия прибыли правоохранители.

По предварительным данным, девушка скончалась несколько недель назад. По одной из версий, она страдала от неразделенной любви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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