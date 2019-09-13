В Туле обстреляли автобус: в полиции проводится проверка

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-13T14:38:03+03:00

Сообщение о предполагаемом происшествии в органы внутренних дел поступило спустя несколько дней

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На пр. Ленина в Туле неизвестные обстреляли рейсовый автобус. По предварительным данным, ЧП произошло поздним вечером. К счастью, обошлось без жертв.

- Спустя несколько дней после предполагаемого происшествия в органы внутренних дел поступило сообщение о случившемся. Сообщение зарегистрировано в установленном законом порядке, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

Сейчас в полиции проводится проверка. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU