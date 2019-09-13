СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-13T14:25:47+03:00

По предварительным данным, мужчина плохо себя почувствовал и не мог передвигаться

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Под Тулой нашли пропавшего 81-летнего грибника. О пропаже пенсионера в ночь на 12 сентября сообщил в полицию его внук. Он рассказал, что его дедушка уехал на машине без мобильного телефона за грибами и не вернулся.

Полицейские прочесывали все лесные массивы в местах возможного нахождения мужчины. К поискам подключились и волонтеры.

Вскоре удалось обнаружить автомобиль пенсионера. Затем полицейские нашли и самого мужчину.

По предварительным данным, находясь в лесу, он плохо себя почувствовал и не мог передвигаться.

ИСТОЧНИК KP.RU