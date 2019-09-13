14 сентября в Туле запретят стоянку на улице Советской
В этот день состоится празднование Дня города Тулы и Дня Тульской области
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14 сентября с 09:00 до 14:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по проезжей части территории, прилегающей к ул. Советской, вдоль домов №№ 3,5,7,9.
Запрет вводится в период проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Тулы и Дня Тульской области. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU