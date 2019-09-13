14 сентября в Туле запретят стоянку на улице Советской

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-13T12:23:31+03:00

В этот день состоится празднование Дня города Тулы и Дня Тульской области

Изменить размер текста: A A

14 сентября с 09:00 до 14:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по проезжей части территории, прилегающей к ул. Советской, вдоль домов №№ 3,5,7,9.

Запрет вводится в период проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Тулы и Дня Тульской области. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU