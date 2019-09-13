2019-09-13T10:52:28+03:00
Происшествия

"ЗИЛ" и "Volvo" не поделили трассу под Тулой: в результате ДТП водитель самосвала попал в больницу

После оказания медицинской помощи мужчина отправился домой
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ДТП на трассе под ТулойДТП на трассе под Тулой
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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков произошло на тульской трассе в минувший четверг, 12 сентября.

На 195 километре федеральной автодороги М-2 «КРЫМ» (Ленинский район) мужчина на «ЗИЛе ММЗ-4502» выруливал с второстепенной дороги и не рассчитав маневра столкнулся на главной дороге с фурой "Volvo".

В результате ДТП пострадали грузовики, водитель «ЗИЛа» от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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