"ЗИЛ" и "Volvo" не поделили трассу под Тулой: в результате ДТП водитель самосвала попал в больницу
После оказания медицинской помощи мужчина отправился домой
ДТП на трассе под Тулой
Изменить размер текста:
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков произошло на тульской трассе в минувший четверг, 12 сентября.
На 195 километре федеральной автодороги М-2 «КРЫМ» (Ленинский район) мужчина на «ЗИЛе ММЗ-4502» выруливал с второстепенной дороги и не рассчитав маневра столкнулся на главной дороге с фурой "Volvo".
В результате ДТП пострадали грузовики, водитель «ЗИЛа» от госпитализации отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU