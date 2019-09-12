В Тульской области женщина чуть не сбила сотрудника полиции

СЕГОДНЯ 17:46 2019-09-12T17:46:52+03:00

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31-летняя жительница Дубенского района Тульской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехала на автомобиле по автодороге в п. Дубна. После того, как ее остановил сотрудник полиции, женщина вместо того, чтобы выйти из машины и предъявить документы, совершила на него наезд. При этом в салоне автомобиля находился ее несовершеннолетний сын.

В настоящее время женщина обвиняется в совершении преступлений по двум статьям: «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU