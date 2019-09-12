В ТМИИ из Третьяковки привезли картину Рокотова, которую музей пытался приобрести в 80-х

СЕГОДНЯ 17:18 2019-09-12T17:24:33+03:00

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В Тулу из Третьяковки привезли картину Рокотова, которую музей изобразительных искусств пытался приобрести в 1980-х гг. Об этом рассказала на вернисаже заведующая отделом живописи Государственной Третьяковской галереи, доктор искусствоведения Людмила Маркина.

- В одном из интервью корреспонденты спрашивали Марину Николаевну [Кузину], какая у нее мечта. Она ответила: «Увидеть работы Рокотова в тульском музее». Так вот мы эту мечту отчасти исполнили. Мы привезли несколько работ Федора Степановича Рокотова. Здесь есть портрет А.С. Тулиновой, который оказывается хотел купить тульский музей из собраний московского литературоведа. Но тогда, в 80-е гг., музей мог дать только 10 тысяч рублей за работу, - отметила Людмила Маркина.

Директор Государственной Третьяковской галереи (1980—1992) Юрий Королев предложил большую сумму - 25 тысяч рублей.

Напомним, 13 сентября туляки смогут посетить выставку портретов из Государственной Третьяковской галереи в Тульском музее изобразительных искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU