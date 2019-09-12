13 сентября в Туле ограничат движение
Ограничения будут действовать по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса
Фото: Архив "КП"
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Завтра, 13 сентября, в связи с празднованием Дня Тульской области в областном центре будет ограничено движение по ул. Пушкинской.
С 6:00 до 14:00 по Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса стоянка и остановка всех видов транспорта будет запрещена.
С 10:00 до 14:00 на этом же участке будет запрещено движение всех видов транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU