13 сентября в Туле ограничат движение

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-12T15:42:32+03:00

Ограничения будут действовать по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса

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Завтра, 13 сентября, в связи с празднованием Дня Тульской области в областном центре будет ограничено движение по ул. Пушкинской.

С 6:00 до 14:00 по Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса стоянка и остановка всех видов транспорта будет запрещена.

С 10:00 до 14:00 на этом же участке будет запрещено движение всех видов транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU