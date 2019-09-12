В Тульской области водитель иномарки сбил 9-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-12T15:43:21+03:00

После оказания медпомощи девочка была отпущена домой

Изменить размер текста: A A

Вчера днем, 11 сентября, в Ясногорске Тульской области на улице Заводской 34-летний водитель «Тойота Камри» сбил несовершеннолетнего пешехода — 9-летнюю девочку.

По предварительной информации, она перебегала проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода.

В результате ДТП девочка получила различные травмы. После оказанной медицинской помощи она была отпущена домой.

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU