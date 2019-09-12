2019-09-12T15:43:21+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель иномарки сбил 9-летнего ребенка

После оказания медпомощи девочка была отпущена домой
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Вчера днем, 11 сентября, в Ясногорске Тульской области на улице Заводской 34-летний водитель «Тойота Камри» сбил несовершеннолетнего пешехода — 9-летнюю девочку.

По предварительной информации, она перебегала проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода.

В результате ДТП девочка получила различные травмы. После оказанной медицинской помощи она была отпущена домой.

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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