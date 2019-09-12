В Тульской области водитель иномарки сбил 9-летнего ребенка
После оказания медпомощи девочка была отпущена домой
Фото: Архив "КП"
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Вчера днем, 11 сентября, в Ясногорске Тульской области на улице Заводской 34-летний водитель «Тойота Камри» сбил несовершеннолетнего пешехода — 9-летнюю девочку.
По предварительной информации, она перебегала проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода.
В результате ДТП девочка получила различные травмы. После оказанной медицинской помощи она была отпущена домой.
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU