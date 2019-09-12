В Тульской области рецидивист пытался ограбить дом

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-12T14:45:08+03:00

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В Новомосковске рецидивист пытался ограбить дом. Мужчина разбил стекло, отогнул решетку цокольного этажа и проник внутрь. Однако сработала сигнализация.

На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж группы задержания. Вызвав подкрепление и оцепив дом, бойцы вошли на охраняемый объект.

В ходе досмотра росгвардейцы обнаружили мужчину, который попытался спрятаться от сотрудников на втором этаже дома в одной из комнат. Его задержали и передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.

Задержанным оказался 30-летний местный житель. Ранее он неоднократно был судим. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU