В Тульской области рецидивист пытался ограбить дом
В Новомосковске рецидивист пытался ограбить дом. Мужчина разбил стекло, отогнул решетку цокольного этажа и проник внутрь. Однако сработала сигнализация.
На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж группы задержания. Вызвав подкрепление и оцепив дом, бойцы вошли на охраняемый объект.
В ходе досмотра росгвардейцы обнаружили мужчину, который попытался спрятаться от сотрудников на втором этаже дома в одной из комнат. Его задержали и передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.
Задержанным оказался 30-летний местный житель. Ранее он неоднократно был судим. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU