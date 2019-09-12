2019-09-12T14:45:08+03:00
Происшествия

В Тульской области рецидивист пытался ограбить дом

Мужчина пытался спрятаться от росгвардейцев
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Управление Росгвардии по Тульской областиФото: Управление Росгвардии по Тульской области
Изменить размер текста:

В Новомосковске рецидивист пытался ограбить дом. Мужчина разбил стекло, отогнул решетку цокольного этажа и проник внутрь. Однако сработала сигнализация.

На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж группы задержания. Вызвав подкрепление и оцепив дом, бойцы вошли на охраняемый объект.

В ходе досмотра росгвардейцы обнаружили мужчину, который попытался спрятаться от сотрудников на втором этаже дома в одной из комнат. Его задержали и передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.

Задержанным оказался 30-летний местный житель. Ранее он неоднократно был судим. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа
13 сентября в Туле ограничат движение
В Тульской области водитель иномарки сбил 9-летнего ребенка
Туляки назвали предполагаемый источник зловония в городе
В Тульской области больше недели ищут пропавшего мужчину
Ряд депутатов Тульской областной Думы сложили свои полномочия
13-14 сентября волейбольная «Тулица» сыграет с клубом Суперлиги
В Большой Туле произошло ДТП с перевертышем
Туляки могут выбрать «Народного участкового-2019»
В Туле на ул. Демидовская Плотина ограничили движение транспорта
Жительница Тульской области угнала мотоцикл
13 сентября в Туле ограничат движения на ул. Пушкинской
Для ценителей живописи: тулякам расскажут, как отличить подлинник картины от копии
Погода в Туле 12 сентября: тепло и сухо
В Тульской области сгорела хозпостройка: есть пострадавший