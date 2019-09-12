СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-12T12:40:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области больше недели ищут пропавшего мужчину. 40-летний Дмитрий Грибков 2 сентября выехал из Алексина в Советск на автомобиле Рено Сандеро красного цвета. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

Дмитрий Грибков нуждается в медицинской помощи. Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках пропавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU