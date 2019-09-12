В Тульской области больше недели ищут пропавшего мужчину
Дмитрий Грибков пропал 2 сентября
Фото: ориентировка
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В Тульской области больше недели ищут пропавшего мужчину. 40-летний Дмитрий Грибков 2 сентября выехал из Алексина в Советск на автомобиле Рено Сандеро красного цвета. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.
Дмитрий Грибков нуждается в медицинской помощи. Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках пропавшего.
ИСТОЧНИК KP.RU